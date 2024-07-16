خلال محرم.. إحصائية تخص الزائرين الوافدين عبر مطار النجف

وقال المطار في بيان، "بحسب توجيهات مدير عام المطارات والملاحة الجوية ومدير مطار النجف الأشرف الدولي من موقع أدنى عباس صبار البيضاني، باستعداد جميع الملاكات العاملة في المطار لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين لزيارة العاشر من محرم الحرام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، سجل مطار النجف خلال 9 أيام من محرم الحرام استقباله أكثر من 606 رحلة جوية من مختلف الوجهات".

وأضاف البيان "بلغ عدد الوافدين 71,106 مسافر"، مشيرا الى أن "عدد المغادرين بلغ 64,704 مسافر".