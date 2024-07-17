طقس العراق للأيام المقبلة.. درجات الحرارة تلامس الـ 50 مجددا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل يوم غد في البصرة 49 مئوية وميسان وذي قار 48 مئوية والديوانية والمثنى والنجف الاشرف 47 مئوية، اما دهوك ستسجل اقل درجة حرارة مقارنة مع باقي المحافظات بواقع 41 مئوية، فيما ستسجل بغداد 46 درجة مئوية".واضافت ان " طقس البلاد ليومي الجمعة والسبت والاحد المقبلة سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم".