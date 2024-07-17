السومرية تنشر صوراً حصرية لمدينة كربلاء يوم العاشر من محرم

ويحيي الاف المسلمين في عاشر محرم، ذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) في مناسبة تعد من بين الأكبر بالنسبة للمسلمين.وتشهد مدينة كربلاء، توافد أعداد كبيرة من الزوار من العراق وخارجه وهم يحيون يوم عاشوراء.