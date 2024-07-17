محافظ كربلاء: 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة عاشوراء

السومرية نيوز – خاص

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الأربعاء، ان 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة عاشوراء بالمحافظة.

وقال الخطابي لـ السومرية نيوز، ان "نحو 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة العاشر من محرم الحرام في المحافظة".

واعلن المحافظ عن نجاح كافة خطط زيارة العاشر من محرم الحرام بكافة صفحاتها امنيا وخدميا والنقل والصحة، فيما تقدم بالشكر لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دعمه واهتمامه ومتابعته شخصيا لكافة مفاصل الزيارة من بدء الاستعدادات والشعائر الحسينية وصولا الى عزاء ركضة طويريج والاطمئنان برجوع الزوار بسلام.

وللعتبات المقدسة والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي وكوادر العتبات المقدسة والى الوزارات الامنية والخدمية والى القيادات الامنية والخدمية في محافظة كربلاء.

كما شكر رؤوساء اللجان في مجلس المحافظة التي كان لها دور في مساندة الخطط الامنية والخدمية في المحافظة واهالي كربلاء والهيئات والمواكب الحسينية كافة التي ساهمت مساهمة فعالة في انجاح هذه الزيارة إضافة الى الكوادر الاعلامية والصحفية الذين كان لهم دورا كبيرا في تغطية هذه الزيارة المليونية المباركة.