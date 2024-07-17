في النجف.. شموع ومسيرات في ليلة الوحشة (صور)

شهدت مدينة النجف، مساء اليوم الأربعاء، إيقاد شموع والقيام بمسيرات في ليلة 11 من شهر محرم.

وتنشر السومرية نيوز، صورا لما يعرف بـ"ليلة الوحشة". وجرت في مدينة كربلاء اليوم الأربعاء، زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بمشاركة ستة ملايين زائر وفق ما أعلنته المحافظة. أدناه صور من مدينة النجف..