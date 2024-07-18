مشاعر استثنائية في البصرة.. وفاة ممثل دور "عابس" اثناء القتال في تشابيه معركة الطف (فيديو)

وأكدت صفحات محلية في البصرة، وفاة المواطن الذي يدعى شامل غالب من أهالي قضاء الدير اثناء تمثيل دور "عابس"، وهو أحد أصحاب الامام الحسين والمقاتلين في صفه بمعركة الطف، حيث تعرض المواطن شامل لسكتة قلبية اثناء تأدية الدور وتم نقله الى المستشفى قبل ان يتوفى في الطريق.ونعت وحدة مواكب الدير المواطن شامل، قائلة في بيان انها "تنعى احد خدمة الحسين الذي وفاه الاجل اثناء تمثيل واقعة الطف بدور (عابس الشاكري) في العاشر من محرم الحرام.وأشارت وحدة مواكب الدير في بيانها، انه يعزي الحاج علي راضي شاهد مسؤول وحدة الشعائر والمواكب الحسينية في قضاء الدير انفسنا وذوي الفقيد المرحوم خادم الحسين (شامل غالب چولان) الذي وافته المنية اثناء تمثيل واقعة الطف بتجسيد دور (عابس الشاكري ) في هيئة الطف قضاء الدير".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن وهو يسقط في ساحة المعركة المتخيلة، اثناء القتال بدور عابس.