من كربلاء.. صور جوية لإيقاد الشموع وسط المدينة

جرت في مدينة كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، إيقاد الشموع في ليلة الـ 11 من شهر محرم.

وشهدت المدينة اليوم الأربعاء، زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بمشاركة ستة ملايين زائر وفق ما أعلنته المحافظة. وتنشر السومرية نيوز، صورا من الجو للمدينة..