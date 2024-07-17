مقرب من السيد الصدر يرد على رسالة "يزيد الحسون"

رد مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، على رسالة من الناشط "يزيد الحسون".

وجاء رد وزير القائد صالح محمد العراقي على رسالة جاء فيها "يزيد الحسون يبعث برسالة الى السيد القائد الصدر بخصوص تسميته بيزيد".

وتضمن نص الرد "السلام عليكم أيها العراقي، أنا اخوك بالوطن مقتدى الصدر، اقول حسن ظني بك وبكل المعتدلين أن لا يرضوا بأن يكون سميهم وشبيه اسمهم (يزيد بن معاوية) فمهما كثر عدد الصحابة تحت هذا المسمى الا ان جريمة بن معاوية سبب وجيه في تغيير هذا الاسم".

وأضاف "ومن هنا اسميك (عمر الحسون) تقديرا لظروفك والسلام ختام".

وكان الحسون ارسل برسالة الى السيد الصدر، جاء فيها "سماحة السيد كما تعلم انني عراقي الجنسية وأسمي يزيد الحسون وأكتب رسالتي هذه بعد خطابك الاخير الذي (نبذت) فيه كل من اسمه يزيد".

وتابع الحسون في رسالته "يعلم الجميع ان هناك اشخاص غير منضبطين وجهات غير منضبطة يتصيدون بالماء العكر ويسعون لاستغلال اي حدث لإحداث شرخ بين الشعب والتيار الصدري او اثارة اي فتنة طائفية، وهذا ما يمكن لهؤلاء من استغلال ما ورد في كلمة سماحتكم وهو ما يتسبب في اذيتي على الصعيد الأمني والشخصي والنفسي".