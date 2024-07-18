السَنِية تحولت إلى قضاء "بالاسم فقط".. جميع المؤسسات على وضعها المتهالك ولم تتغير سوى الأرصفة

ورصدت كاميرا السومرية، عشرات المتظاهرين من أبناء القضاء تجمهروا امام قائممقامية قضاء السنية في محافظة الديوانية، فيما عبر المتظاهرون عن عدة مطالب أهمها منح القضاء مايتناسب مع عدد سكانه وتحويله الى قضاء بعد ان كان ناحية.وقال احد أبناء القضاء يعقوب يوسف للسومرية نيوز، ان "قضاء السنية تحول من ناحية إلى قضاء، لكن لم يتغير أي شيء بناء على تحوله الى قضاء، فلامستشفى ولا فرع مصرف ولابنى تحتية لملاعب"، مبينا ان "المدارس والشوارع هي ذاتها منذ ان كانت السنية ناحية".واعتبر ان "التخطيط سيء على مدار 21 عاما، ويتم صرف موازنات لكن لانعرف أين تذهب، وكل مايحدث من تغيير على القضاء هو استبدال الأرصفة".وأكد أن "أهالي القضاء يطالبون بخدمات الكهرباء والماء، وبناء مستشفى"، مشيرا الى انه "تم صرف مليار وربع المليار دينار لصيانة مركز صحي متهالك لدينا، بالرغم من ان هذا المبلغ قادر على بناء مركز صحي جديد متعدد الطوابق بدلا من انفاق الأموال على مركز متهالك".وأشار الى "وجود مركزين صحيين في القضاء مقابل وجود 50 الف نسمة في القضاء، فضلا عن ان قسم الطوارئ في القضاء متهالك لأبعد الحدود، وعند نقل حالة مرضية الى طوارئ الديوانية، فأنه بسبب تهالك الطرق والازدحامات نحتاج لساعة كاملة للوصول، وفقدنا الكثير من الأرواح التي توفت في طريقها الى طوارئ الديوانية قبل وصول الحالة".وتم تحويل ناحية السَنِية في محافظة الديوانية الى قضاء في عام 2019، مايعني مرور 5 سنوات دون تغيير البنى التحتية بما يتناسب مع تحولها لقضاء.