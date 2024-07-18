توضيح لآلية استلام طلبة السادس نتائجهم "الكترونيا" (فيديو)

محليات

السومرية نيوز-محليات



نشرت وزارة التربية اليوم الخميس، مقطع فيديو توضيحي لآلية التسجيل في المنصة الالكترونية التي سيتم من خلالها منح طلبة السادس الاعدادي نتائجهم النهائية، حيث لن يتم نشر النتائج هذا العام بشكل علني.