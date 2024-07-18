استضافات نيابية بسبب الدولار والكاميرات الذكية تضاعف الغرامات بنشرة السومرية

# بمشاركة ستة ملايين زائر.. الاعلان عن نجاح الخطط الخاصة بزيارة عاشوراء في كربلاء.. واشادات بمستوى التنظيم# مع استمرار تذبذب سعر الصرف.. استضافة نيابية مرتقبة لمحافظ البنك المركزي.. والحكومة متهمة بالتهاون في حل الازمة# غرامات بالجملة تسجلها الكاميرات الذكية.. سائقو المركبات يشكون من مضاعفة قيمتها.. والسبب توقف برنامج المخالفات# التلوث يخنق العاصمة.. بغداد تتذيل قوائم جودة الهواء وفق مؤشرات عالمية.. ومختصون يحذرون من تفاقم ازمة المناخ