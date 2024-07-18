توجيه جديد من التربية لإدارات المدارس بشأن نتائج الإعدادية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري الإدارات المدرسية الاعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد المقبلين".وأضاف البيان، ان ذلك جاء "لإكمال عملية تسليم الباركود الخاص بالنتائج الى الطلبة لتفعيل معلوماتهم في منصة (نجاح)".