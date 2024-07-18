منتسب بالدفاع.. اعتقال مطلوب بتجارة المخدرات جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على أحد المطلوبين بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة ضمن منطقة المهدية في الدورة جنوبي بغداد".وأضاف ان "المتهم يعمل منتسب في وزارة الدفاع"، مشيرا الى انه "ضبط بحوزته500 غرام مادة بلورية شبيه بالكرستال وكلاشنكوف عدد 1 ومبلغ قدره 46 مليون دينار عراقي و100 ألف دينار و4600 دولار امريكي".