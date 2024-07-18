كربلاء.. موكب عزاء يجسد وقائع ما بعد "الطف" (صور)

شهدت مدينة كربلاء، مساء اليوم الخميس، إقامة موكب عزاء جسد وقائع ما بعد "واقعة الطف".

ويأتي الموكب بعد يوم من مراسم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام). الصور أدناه بعدسة السومرية..