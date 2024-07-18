وفاة السيد القزويني في مدينة قم

توفي أحد فضلاء الحوزة العلمية السيد عبد الكريم القزويني في مدينة قم الإيرانية.



وقال مصدر في مرجعية النجف في حديث لـ السومرية نيوز، "السيد عبد الكريم القزويني توفي اليوم في مدينة قم".

وأضاف أن "الفقيد كان وكيلا للسيد الخوئي في الكويت وايران"، مشيرا الى أنه "ليس معروفا ان كان سيدفن في إيران او في النجف".