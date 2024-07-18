في ميسان.. إعفاء مسؤولين ببلدية العمارة (وثيقة)

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ميسان في بيان، " في خطوة مهمة ومدروسة قرر محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي إعفاء ثمانية من مسؤولي الشعب في بلدية العمارة".

ويأتي هذا القرار بحسب البيان "في إطار سعي الحكومة المحلية لتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين"، مضيفا "جاء قرار الإعفاء بعد تدني مستوى الأداء مما دفع المحافظ إلى اتخاذ خطوات جذرية لضمان تحسين الخدمات".

أدناه وثيقة للمحافظة..