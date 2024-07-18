ضبط شخص يدعي أنه "مواطن أمريكي" وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "أثناء تجوال دوريات قاطع حماية منشآت الرصافة الثاني قرب مدينة الطب على السياج الخارجي تم ملاحظة شخص قرب مشفى التمريض الخاص يدعي انه مواطن أمريكي".

وأضاف المصدر أنه "أدعى قد فقدت مستمسكاته مع جهاز الهاتف ومبلغ نقدي"، مشيرا الى "التحفظ عليه وتسليمه اصوليا الى مركز للشرطة".