العراق يستقر على حرارة اربعينية والبصرة أعلى المحافظات

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد مع وصول البصرة الى نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد سيكون صحوا مع ارتفاع درجات الحرارة للأسبوع المقبل.

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد ستتراوح بين الـ42 – 49، حيث ستسجل البصرة اعلى حرارة بين المحافظات ودهوك هي الأقل، فيما ستسجل العاصمة بغداد حرارة تصل الى 47 مئوية".