بعد أيام على افتتاحه.. مجسر بسماية بلا "جوينات"

السومرية نيوز – محلي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سوء العمل والانجاز في مجسر بسماية الذي افتتح قبل أيام قليلة.

وقال احد المواطنين ان "المواد المستخدمة في اكساء الجسر رديئة جدا"، لافتا الى ان "الجسر يخلو من الجوينات".

وحذر من "خطورة العبور عليه بسبب المطبات غير النظامية".