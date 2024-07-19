"موكب ملحدين العراق".. ما قصة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

لكن بحسب مواقع مختصة في كشف التزييف الالكتروني، فان الصورة المرفقة مُفبركة، إذ تم التعديل عليها بوضع عبارة (موكب ملحدين العراق)، بدلاً عن العبارة الحقيقة (موكب أهالي زمار) الظاهرة في النسخة الأصلية من الصورة التي تعود لشهر أيلول من عام 2019 لمجلس عزاء حسيني في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال العراق.يشار الى ان الصورة المفبركة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق سابقاً وبالخصوص في عامي 2021 و2022.