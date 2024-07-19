مطبات مجسر بسماية واتفاق كركوك والخلل التقني العالمي في نشرة السومرية

السومرية نيوز – محليات



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 19 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





# استهداف مفرزة إرهابية بضربة جوية في حمرين.. وتشكيل لجنة للتحقيق بانفجار معسكر للحشد جنوبي العاصمة



# بعد ايام من افتتاحه.. مجسر بسماية تملؤه الحفر والمطبات.. والمواطنون يوثقون مشاهد لسوء التنفيذ ورداءة العمل



# ابرزها المصارف والمطارات.. خلل تقني عالمي يعطل عمل مؤسسات مهمة.. والعراق خارج دائرة الخطر



# اتفاق تركماني كردي حول ادارة كركوك.. ومجلس نينوى يستجوب المحافظ لرفضه تنفيذ قرار اقالة رؤساء الوحدات# استهداف مفرزة إرهابية بضربة جوية في حمرين.. وتشكيل لجنة للتحقيق بانفجار معسكر للحشد جنوبي العاصمة# بعد ايام من افتتاحه.. مجسر بسماية تملؤه الحفر والمطبات.. والمواطنون يوثقون مشاهد لسوء التنفيذ ورداءة العمل# ابرزها المصارف والمطارات.. خلل تقني عالمي يعطل عمل مؤسسات مهمة.. والعراق خارج دائرة الخطر