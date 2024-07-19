توقف الرحلات من العراق إلى مطارات الإمارات بسبب الخلل الإلكتروني

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن "الرحلات من العراق إلى مطار دبي توقفت بسبب الخلل الإلكتروني الذي أصاب المطارات في دولة الامارات"، لافتا الى ان "الرحلات توقفت لجميع خطوط الطيران".واشار الى أن "مطارات العراق مؤمنة بشكل كامل ضد أي خرق أو عطل الكتروني"، مبينا أن "الخلل الالكتروني الذي اصاب المطارات ونظام الملاحة غير مستخدم في العراق وإنما في الولايات المتحدة والدولة الاخرى التي تعتمد نفس هذا النظام"، بحسب الوكالة الرسمية.