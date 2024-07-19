أمين بغداد: اولينا اهتماما كبيرا بمركز بغداد التاريخي بطابعه التراثي

وذكر بيان لأمانة بغداد، ورد لـ السومرية نيوز، أن "أمين العاصمة أكد في العرض التقديمي الذي تخللته أعمال الملتقى "أن أمانة بغداد اولت اهتماما كبيرا بمركز بغداد التاريخي بطابعه التراثي؛ إذ انهت مراحل مهمة من تطوير زقاق المتنبي ومحور السراي وعدد من البيوت التراثية المتمثلة ببيت الشاعر الجواهري وبيت الشيخ الدكتور أحمد الوائلي وبيوتات اخرى يجري العمل لتحويلها الى مراكز تراثية ثقافية".شدد أمين بغداد على "أهمية المضي بمشروع اعمار مركز بغداد التاريخي ليشمل شارع الرشيد ايقونة بغداد التراثية وتحديدا للمنطقة الممتدة من ساحة الميدان الى ساحة الشاعر معروف الرصافي".وأشار أمين بغداد الى "الدعم اللامحدود من قبل رئيس الوزراء في تسخير الجهود الخدمية من اجل الارتقاء بمناطق العاصمة والمتمثل باطلاق حزمة من المشروعات في منطقتي الاعظمية والكاظمية المقدسة لأهميتهما التأريخية والتراثية والدينية".وأكد البيان أن "العرض التقديمي ختم بعرض مادة فيلمية تضمنت اهم اعمال المنجز الخدمي التي عكست التطور الحضري لمركز بغداد التراثي والثقافي والمتمثل بزقاق المتنبي ومحور السراي وافتتاح البيوت التراثية بعد اعادة اعمارها وتأهيلها".العرض الفديوي بين خطوات أمانة بغداد بالتعاون مع الجهات الساندة والمعنية في مشهد بهي نال اعجاب الحاضرين واشادة المشاركون بالملتقى بالخطوات الخدمية لأمانة بغداد وملفها الخدمي الذي لن يخلو من اعمال مماثلة تمتد الى كل شبر في ارض العاصمة بغداد، وفق البيان.