اغلاق مدخل الكرادة وساحة كهرمانة وسط بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بإغلاق مدخل منطقة الكرادة وساحة كهرمانة من قبل بلدية الكرادة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "بلدية تقوم الكرادة بقطع مدخل كرادة داخل وساحة كهرمانة لتنفيذ أعمال صيانة".



واضاف: "يُنصح المواطنون باتخاذ طرق بديلة لتجنب الازدحام المروري المتوقع خلال فترة الصيانة".