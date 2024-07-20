"الفساد قائم على قدم وساق".. برلماني يحمل العيداني مسؤولية أزمات البصرة

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية والمشاريع الخدمية في محافظة البصرة تحت مراقبة اللجنة التي شكلت برئاسة النائب سعود الساعدي وظهرت النتائج بكثير من المخالفات والملاحظات"، مضيفا ان "هناك هدرا في مشاريع البصرة التي تشكل العاصمة الاقتصادية للعراق".وبين ان "هناك استنزافا لخيرات العراق عبر قضايا الموانئ العراقية وعبر قضايا النفط العراقي".وأشار الى انه "لا يزال المواطن البصري يعاني من الامراض السرطان وتسجل المحافظة 7 حالات من كل 10 حالات في العراق"، مبيناً أن "مواطني المحافظة حرموا من الخدمات كحال المناطق المنتجة للنفط والاقتصادية".وبشأن أنبوب البصرة - عقبة، اكد الحسيني ، ان " ما ذهبت اليه الحكومة من تعاقدات بشأن أنبوب البصرة – عقبة، فهو تطبيعي اكثر من هو اقتصادي، ويعد بصمة عار وسيئة الصيت".بشان دور محافظ البصرة تحت هذه الظروف، اكد الحسيني ان " محافظ البصرة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الملفات وعلى رئيس الحكومة ان يتحرك لاستنقاذ المحافظة وجميع المحافظات التي تعاني من سوء الخدمات".وشدد على رئيس الحكومة، أهمية "المضي بتشكيل لجان حقيقية، والخروج بمخرجات حقيقية ان كانوا عازمين على اصلاح الوضع الاقتصادي في محافظة البصرة".وتابع حديثه: " اما ان كانوا عازمين على التشبث بالمنصب، فالهدر وغيره قائمة على قدم وساق ولا من حسيب ولا من رقيب لا رئيس الحكومة ولا حتى الحكومة ولا المحافظين".