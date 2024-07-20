قرار رسمي بتعيين أكثر من 4 آلاف شخص من هذه الفئة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي جلسته الطارئة رقم (17) في 2024/7/20 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا) الماجستير على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إصدار قرار تعيين اكثر من (٤٠٠٠) قيد من المشمولين بهذا القانون".ودعا المجلس، المشمولين الى "متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساء لمعرفة نتائجهم، فيما سيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية خلال هذا الأسبوع".وأكد المجلس، "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام المقبلة"، مطمئناً "أبناءه جميعاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت، مبينا إن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".