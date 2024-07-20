طائرة قطرية تهبط اضطرارياً في مطار البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية على متنها 270 راكبا متجهة من أيرلندا الى الدوحة هبطت اضطرارياً في مطار البصرة الدولي بسبب تصاعد دخان داخل مقصورة الطائرة".

وأضاف المصدر أنه "تم نزول جميع الركاب بسلام وبانتظار طائرة جديدة تنقل الركاب"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني كانت جاهزة اثناء الهبوط".