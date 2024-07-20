اعتقال تسعة متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن اعتقال تسعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة ميسان.

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وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إنه "بعملية أمنية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على (9) متهمين بتجار المخدرات وبحوزتهم (2 كيلو ونصف الكيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة ومسدس عدد (2) وأدوات تعاطي".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت في محافظة ميسان وبإشراف مدير مخدرات ميسان"، مشيرا الى "عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم الى جهة الاختصاص".