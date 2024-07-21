الموقف المروري.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الطابقين ازدحامنزلة سريع الدورة على محمد القاسمكرادة خارج من ساحة الطابقين الى التقاطع مع طريق معسكر الرشيدكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقسريع القادسية عند ساحة الاحتفالات وتقاطع الجندي المجهولنفق الزيتون وشارع يافا وصولا لجسر الجمهوريةشارع ونفق العلاوي لغاية جسر الاحرارجسر السنك ازدحام وشارع حيفا بين جسر الاحرار والسنك ازدحامشارع الرشيد بين جسر السنك وكراج الرصافي ازدحامساحة الخلاني وجميع الشوارع المؤدية لهامجسر قرطبة ولغاية مدخل ساحة التحريرشارع النضال بين تقاطع الاندلس ونفق باب الشرجيمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة الى معارض النهضةشارع بور سعيد من القناة الى مجسر قرطبة ازدحام متصلشارع فلسطين امام نصب الشهيد ومدينة ألعاب السندبادازداحم بين مستشفى الكرخ ومتنزه الشالجيةجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب ازدحامدورة يوسفية وشارع المصافي عند تقاطع الشارعينشارع المصافي والسريع الجنوبي ازدحام عند تقاطع الدورة