وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي– التركي).وظهر السوداني رفقة وزير الكهرباء زياد علي فاضل وهو يتابع ويشرف من خلال الاتصال عن بعد على بدء عملية تشغيل الربط الكهربائي مع تركيا، والمرتبطة بدورها في شبكة الكهرباء الأوروبية، حيث كانت أسعار الكهرباء التركية وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الربط، اهم أسباب تأخر تشغيل الربط الكهربائي حيث ان شبكة النقل التركية مرتبطة مع شبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي.ومن المؤمل ان تزود تركيا العراق بـ300 ميغا واط ستذهب لمحافظات الموصل وكركوك وربما صلاح الدين.