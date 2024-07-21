إحصائية القضاء.. حالات الزواج 5 أضعاف الطلاقات في العراق الشهر الماضي

السومرية نيوز - محليات



اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، إحصائية الزواج والطلاق لشهر حزيران الماضي، حيث جاءت الزواجات اقل بـ20% والطلاقات اقل بنحو 30%.

وبلغ عدد الطلاقات في حزيران الماضي 4779 حالة طلاق، مقابل 23 الفا و324 حالة زواج، مايعني ان عدد الزواجات يبلغ حوالي 5 اضعاف عدد الطلاقات.



ومقارنة مع أيار، فلقد بلغت طلاقات أيار 6666 حالة طلاق، مقابل 28 الف و500 حالة زواج، مايعني ان الزواجات في أيار يبلغ اكثر من 4 أضعاف الطلاقات في ذات الشهر.





