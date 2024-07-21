رحلة "من البحر الى النهر" بدأت.. انطلاق مبكر لزائري الاربعين بـ15 يومًا عن الموعد الطبيعي

وبينما تبقى حوالي 40 يوما على موعد زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام، الا ان الزائرين في منطقة رأس البيشة بدأوا بمسير رحلة "من البحر الى النهر" منذ يوم امس، في حين يبلغ الوقت الطبيعي السنوي للانطلاق قبل 25 يومًا فقط من موعد الزيارة، حيث انطلقوا العام الماضي في 17 اب، ونظرا لرجوع الأيام بالتوقيت الهجري 10 أيام سنويًا، فانه من المفترض ان ينطلقوا هذا العام في 7 آب، الا انهم انطلقوا في وقت أبكر من ذلك بـ15 يومًا.وتبلغ المسافة في رحلة "من البحر الى النهر" 500 كيلومتر نحو كربلاء، وسط توقعات بأن الانطلاق المبكر هذا العام جاء بسبب درجات الحرارة المرتفعة مايعني الحاجة لراحة اكبر وتوقف لوقت أطول عن المسير.