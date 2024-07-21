وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام البائد بعده عضو فرع في حزب البعث المنحل"، لافتا إلى "طلب مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزت إبراهيم الدوري) في 9 أراضي زراعية".وأكد إن "الفريق الذي انتقل إلى دائرة زراعة الدور كشف عن وجود عقدين زراعيين باسم (فاطمة عزت إبراهيم الدوري) وشقيقته (نجيب إبراهيم) قائمين حتى الآن ولن يتم فسخهما"، مشيرا إلى أن "مساحة العقاريين تبلغ ما يقارب 170 دوما"، مشيرا الى "وجود 20 عقدا زراعيا مسجلا بأسماء أزلام النظام البائد ضمن شعبة زراعة الدور لم يتم فسخها أو حسم موضوعها".