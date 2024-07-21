مجلس محافظة كربلاء يطالب الحكومة بتوفير الكهرباء لجميع احياء المحافظة

وقال الياسري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "نحن كمجلس محافظة طالبنا رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بتجهيز المحافظة بالكهرباء بشكل كامل ولكن التجهيز اقتصر على مركز المحافظة اما اطراف المحافظة الكهرباء فيها غير جيدة وسيئة جدا".وأضاف: "من المعلوم انه خلال الزيارات المليونية فان جميع بيوت كربلاء ياتيها الزائرين ويبيتون فيها لذلك نطالب بتوفير الكهرباء بشكل كامل للمحافظة كونها مقصد لأعداد مليونية من الزوار"، مؤكدا ان "مجلس المحافظة مستمر بالمطالبة بتوفير الكهرباء بشكل كامل لجميع مناطق المحافظة