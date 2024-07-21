قرار حكومي بتعيين 240 شخصا من هذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة، اليوم الاحد، عن تعيين (240) قيدا من حملة الشهادات العليا.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس عقد جلسته الاعتيادية رقم (24) للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا) الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ".

وأضاف انه "تم إصدار قرار تعيين اكثر من 240 قيد من المشمولين بهذا القانون"، داعيا "المشمولين الى متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساءا لمعرفة نتائجهم".

واكد انه "سيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية خلال هذا الاسبوع "، لافتا الى "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة".

وطمأن المجلس "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت"، مبينا انه "ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف".