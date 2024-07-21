التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين وتحدد موعد انتهاء التقديم

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين، فيما حددت موعد انتهاء التقديم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت ان "آلية التقديم إلكترونية عبر بوابتها (www.dirasat-gate.org)"، موضحة ان "التقديم يستمر إلى غاية 2024/9/1 ".

ودعت "الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط النقل والخطوات المثبتة في بوابة التقديم".