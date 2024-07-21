التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد اعلان نتائج السادس اعدادي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نتائج السادس اعدادي ستعلن يوم غد الاثنين".

ودعت الوزارة "الطلبة الى استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم والدخول الى منصة نجاح للحصول على النتيجة".