طريقة معرفة نتيجة السادس الإعدادي عبر منصة نجاح

السومرية نيوز – محلي

نشرت وزارة التربية، مقطع فيديو يوضح طريقة معرفة نتيجة السادس الإعدادي المقرر إعلانها يوم غد الإثنين عبر منصة نجاح.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية، موعد اعلان نتائج السادس اعدادي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نتائج السادس اعدادي ستعلن يوم غد الاثنين".

ودعت الوزارة "الطلبة الى استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم والدخول الى منصة نجاح للحصول على النتيجة".