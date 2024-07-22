المحتوى الهابط يزّج "وردة العراقية" خلف القضبان

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "الإجراءات القانونية تأتي بناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام".وفي وقت سابق من العام الماضي، حكمت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، على الفاشينيستا مهدي يوسف الملقبة بـ (وردة العراقية) بالحبس البسيط لمدة ثلاث اشهر وعشرة ايام وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدل مع احتساب مدة الموقوفية للفترة من 2023/5/9 و لغاية 24/5/2023 .