العراق والكويت يؤكدان على استمرار التعاون ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية

السومرية نيوز – محلي

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير داخلية دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف الصباح، على استمرار التعاون ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وقالت مستشارية الامن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، وزير داخلية دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف الصباح والوفد المرافق له".

وأضافت ان "اللقاء جاء على هامش أعمال مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة الإرهاب المنعقد في بغداد"، لافتة الى انه "تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم المصالح العليا المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

واكد انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين".