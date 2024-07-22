في بغداد.. تظاهرة احتجاجا على تردي الخدمات

شهدت مدينة بغداد، اليوم الاثنين، تظاهرة احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال مراسل السومرية، إنه لليوم الثالث على التوالي، العشرات من أهالي بوب الشام يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين هددوا بنصب خيام الاعتصام وقطع الطرق.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.