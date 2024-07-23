ارتفاع سريع وانخفاض أطول وخريف بارد.. إيجاز بطقس العراق من اليوم وحتى الشتاء

وترتفع درجات الحرارة في عموم العراق خلال اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، مقارنة مع الدرجات المسجلة يوم امس الاثنين، فيما تبدأ بالانخفاض بعد ذلك خلال الأيام الخمسة الأخيرة من تموز، مع توقعات بانعدام الموجات الحارة خلال الـ12 يومًا القادمة، مايعني ضمان اول 4 أيام من شهر اب بلا موجات حارة.ويقول المختصون أن خلال هذه الأيام سيطول الليل لدقيقتين تقريبا كل يوم نتيجة لبدء انحراف محور الأرض، فيما تعني زيادة طول الليل ان هناك وقتا أكثر لسطح الأرض لكي يبعث الحرارة المخزونة من أشعة الشمس، مايؤدي الى فرق بدرجات الحرارة خلال ساعات الفجر الأولى، ويستمر الوضع هكذا لغاية يوم 22 أيلول القادم، عندما يتساوى طول الليل والنهار.وبحسب المعلومات والمعطيات الأولية، فأن المرتفع المداري جنوب شبه الجزيرة العربية منكسر تماما ويفقد السيطرة بشكل تدريجي، مايشير الى انعدام موجات الحر حتى انتهاء الصيف، وتسجيل خريف بارد وممطر، وشتاء مختلف تماما عن السنوات السابقة، وهي توقعات أولية قد يشكك بها بعض خبراء الطقس.