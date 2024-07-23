الزائرون سيأتون عبر المياه هذا العام.. المراسي العراقية تستعد لاستقبال الزوارق الإيرانية

وقال مدير اعلام الوزارة ميثم الصافي، إن "الوزارة استكملت خطوات توفير الزوارق السياحية وتهيئة المراسي النهرية في البصرة لتدشين أولى الرحلات قبل الزيارة الأربعينية الحالية"، مشيرا الى ان "الجانب الإيراني استكمل جميع خطوات تفعيل الخطوط النهرية باتجاه العراق بما يؤمن عمليات نقل بحري متبادل بينهما".وأوضح أن مطلع العام الحالي شهد إبرام اتفاق مع إحدى الشركات البحرينية المتخصصة لبناء 30 زورقا سياحيا جديدا بمختلف الأحجام، لتفعيل مشروع التكسي النهري في بغداد والمحافظات، والنقل البحري مع الدول الإقليمية، وستسلم على شكل دفعات ضمن جدول زمني محدد".وأشار الى ان العام المقبل سيشهد بناء 8 بواخر تجارية عملاقة، مع شراء باخرتين ليصبح عددها عشر بواخر جديدة، تضاف إلى أسطول الوزارة المكون من ست بواخر ذات أحجام واستخدامات متعددة، ليمسي العدد الكلي منها 16، بحسب صحيفة الصباح.