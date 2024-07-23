بعد 3 أشهر من رفعه.. مجلس بغداد يسعى لتخفيض البنزين المحسّن لـ600 دينار للتر

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، صفاء المشهداني، إنَّ "أغلب الأسر محدودة الدخل غير قادرة على تجهيز مركباتها به، وتلجأ لاستخدام الوقود العادي الذي يؤدي إلى أعطال في المركبات".وأضاف أنَّ "الأيام المقبلة ستشهد رفع مقترح رسمي إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء لخفض سعر البنزين المحسَّن إلى 600 دينار للتر الواحد بدلاً من 850".وأشار الى أنَّ "المجلس يعمل أيضاً على إعادة النظر ببطاقة الماستر المستخدمة في محطات الوقود لأنَّ أغلب المواطنين وخصوصاً كبار السنِّ غير قادرين على استخدامها"، بحسب صحيفة الصباح.وفي أيار الماضي، قررت الحكومة العراقية رفع أسعار البنزين المحسن من 650 دينارا الى 850 دينارا، بسبب كلفة استيراد البنزين المحسن المرتفعة.