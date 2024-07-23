يقدم 4 خدمات مختلفة.. اطلاق تطبيق الكتروني لمتقاعدي العراق

وتضمنت الخدمات بحسب بيان الهيئة الذي ورد للسومرية نيوز، اثبات الحياة للمتقاعدين دون مراجعة الدوائر سواء في داخل او خارج العراق، والاستعلام عن الاستقطاعات، وكذلك الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على الرواتب التقاعدية، فضلا عن توفير الية احتساب التقاعد للموظفين.ونشرت الهيئة روابط تثبيت التطبيق على أجهزة الاندرويد وآيفون:لأجهزة نظام الأندرويدhttps://play.google.com/store/apps/detailsلأجهزة الآيفونhttps://apps.apple.com/app/id1411908103