ماذا قال السفير التركي الجديد بعد زيارة مرقد الامام الحسين "ع"؟

وقال انان إنّي "امثل حكومتي بزيارتي لمدينة كربلاء المقدسة، وناقشت المشاريع في المحافظة وامكانية فتح افاق التعاون"، مستدركًا: "لكنّي اشعر بالرضا الداخلي والمعنوي من خلال زيارتي لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام) وزيارتي يوم أمس لمرقد الإمام علي (عليه السلام)".وأضاف، أن "الزيارة ستكون وسيلة لزيادة التعاون والعمل المشترك بين العراق وتركيا بصورة عامة، وبين تركيا وكربلاء المقدسة بشكل خاص"، بحسبما نقلت عنه وكالة أهل البيت.