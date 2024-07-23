بعد مناشدتهم عبر السومرية.. استجابة حكومية لمتدربي مصفى كربلاء

وقال الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، "ارجوا ابلاغ المتظاهرين بمراجعة مكتبنا، كون ملف مصفى كربلاء متابع من قبلنا بتكليف من رئيس الوزراء".يأتي ذلك بعد تظاهر العشرات من المتدربين أمام مصفى محافظة كربلاء، ومناشدتهم عبر السومرية نيوز، لتعيينهم بعد أن أمضوا نحو 5 سنوات من التدريب.وجاءت تظاهرة المتدربين احتجاجا على إكمال فترة التدريب في المصفى لمدة ستة أشهر ولم يتم تعيينهم في المصفى، كما أكدوا انهم إضافة الى فترة التدريب، فإنهم كانوا يعملون في المصفى لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ان وعدهم المسؤولون بتعيينهم حال انتهاء فترة التدريب.