مكتب السيد الصدر يُذكر بتوجيهٍ سابق: اسلكوا الطرق القانونية

المكتب الخاص لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله):

نُذكركم بتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر ( أعزه الله ) حول عدم إستخدام العنف واللجوء إلى الطرق القانونية في حال الإعتداء كلامياً على آل الصدر وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.



وجاء في بيان للمكتب، ورد لـ السومرية نيوز، "نُذكركم بتوجيهات السيد مقتدى الصدر حول عدم استخدام العنف واللجوء إلى الطرق القانونية في حال الاعتداء كلامياً على آل الصدر".



واتم: "وجزاكم الله خير جزاء المحسنين".