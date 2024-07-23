بشرى سارة لطلبة العراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي عن المباشرة باجراءات تمويل وصرف المنحة الطلابية من قبل التعليم العالي والبحث العلمي لابناء المستفيدين من الحماية الاجتماعية باثر رجعي للاشهر الستة الماضية".واوضح الاسدي ان "الوزارة ستقوم بصرف المنحة الطلابية لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ايضاً ابتداء من شهر اذار الماضي بعد اكمال اجراءات التمويل والصرف، لافتا الى ان المنحة سيتم صرفها مع دفعة الحماية الاجتماعية لشهر آب نهاية الاسبوع المقبل".