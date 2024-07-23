العشرات يتظاهرون شمال البصرة للمطالبة بالخدمات

تظاهر العشرات من المواطنين، في قضاء الدير شمال محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات خرجوا بتظاهرة في قضاء الدير، مطالبين بتوفير الخدمات، منها ادراج مستشفى الدير ضمن المشاريع.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.